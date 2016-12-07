I fumettisti reggini presenti a Fantastica con Dick and Cok
Roberto Megna e Carlo Lauro, autori dei personaggi Dick e Cok, saranno a Fantastica con tutte le loro produzioni a fumetti, compreso L'anello dei Signori
07 Dicembre 2016 - 13:09 | di Federica Geria
Roberto Megna e Carlo Lauro, i due giovani reggini appassionati del settore del fumetto che hanno dato vita ai due personaggi Dick e Cok, saranno presenti a Fantastica, la fiera del gioco e del fumetto che si svolgerà al Castello Aragonese di Reggio Calabria.
Il duo fumettistico lancia la sua presenza sui social così:
“A Reggio Calabria il fumetto torna protagonista! Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, presso il Castello Aragonese, si terrà l’evento FANTASTICA!
Dal momento che ci viene comodo – abitiamo tipo a due metri – saremo lì per tutti i giorni della manifestazione ad allietare le vostre giornate. Come? Ma è semplicissimo: basta guardarci in faccia, specchio della nostra pigrizia e mal di vivere, e subito vi sentirete rinvigoriti e una nuova linfa vitale scorrerà in voi!
Inoltre avremo con noi tutte le nostre produzioni a fumetti, come:
THE LAST FAP
FEAR THE LAST FAP
il nuovissimo L’ANELLO DEI SIGNORI
e basta perché non ne abbiamo fatti altri per ora.
Venite a trovarci!
Ah, hanno anche avuto l’ardire di farci realizzare il manifesto.
“
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