I fumettisti reggini presenti a Fantastica con Dick and Cok

Roberto Megna e Carlo Lauro, autori dei personaggi Dick e Cok, saranno a Fantastica con tutte le loro produzioni a fumetti, compreso L'anello dei Signori

Roberto Megna e Carlo Lauro, i due giovani reggini appassionati del settore del fumetto che hanno dato vita ai due personaggi Dick e Cok, saranno presenti a Fantastica, la fiera del gioco e del fumetto che si svolgerà al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Il duo fumettistico lancia la sua presenza sui social così:

“A Reggio Calabria il fumetto torna protagonista! Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, presso il Castello Aragonese, si terrà l’evento FANTASTICA!

Dal momento che ci viene comodo – abitiamo tipo a due metri – saremo lì per tutti i giorni della manifestazione ad allietare le vostre giornate. Come? Ma è semplicissimo: basta guardarci in faccia, specchio della nostra pigrizia e mal di vivere, e subito vi sentirete rinvigoriti e una nuova linfa vitale scorrerà in voi!

Inoltre avremo con noi tutte le nostre produzioni a fumetti, come:

THE LAST FAP

FEAR THE LAST FAP

il nuovissimo L’ANELLO DEI SIGNORI

e basta perché non ne abbiamo fatti altri per ora.



Venite a trovarci!

Ah, hanno anche avuto l’ardire di farci realizzare il manifesto.

“