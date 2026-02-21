City Now

Vigor Lamezia-Reggina: i convocati amaranto. Una esclusione inaspettata

Ventiquattro i calciatori convocati, due gli indisponibili e cinque rimangono a casa per scelta

21 Febbraio 2026 - 14:52 | Comunicato

Giuliodori Gianfranco Reggina

Sono 24 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Vigor Lamezia:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
 Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Porcino, Verduci  
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Guida, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

 Non convocati: Chirico, Fanari, Fomete, Giuliodori, Panebianco 
Indisponibili: Barillà, Edera 

RegginaReggio Calabria Calcio