Vigor Lamezia-Reggina: i convocati amaranto. Una esclusione inaspettata
Ventiquattro i calciatori convocati, due gli indisponibili e cinque rimangono a casa per scelta
21 Febbraio 2026 - 14:52 | Comunicato
Sono 24 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Vigor Lamezia:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Porcino, Verduci
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Guida, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore
Non convocati: Chirico, Fanari, Fomete, Giuliodori, Panebianco
Indisponibili: Barillà, Edera