Vigor Lamezia-Reggina: sarà invasione amaranto. Il nuovo dato della prevendita

La Reggina si prepara ad un’altra trasferta fondamentale in quel di Lamezia, con una vera e propria invasione di tifosi amaranto. In queste ultime dieci giornate di campionato, i supporter non vogliono far mancare il loro sostegno alla squadra, che è chiamata a ottenere il massimo dei punti per sperare di risalire in cima alla classifica. Il pareggio contro il Messina, infatti, è stato un’occasione sprecata per agganciare la vetta e ora gli amaranto non possono più permettersi passi falsi.

La squadra si troverà di fronte una formazione in salute che, come tutte le altre in questo campionato, non regalerà nulla. Mister Torrisi ha ragione nel sottolineare che ogni partita può riservare sorprese, con tutte le squadre che sono in grado di perdere punti contro qualsiasi avversario.

Intanto i tifosi rispondono numerosi all’appello: a due giorni dalla partita, sono già 540 i biglietti acquistati nel settore ospiti, con altri 80 posti già occupati in tribuna. A questi numeri si aggiungono gli Under 14, che hanno diritto all’ingresso gratuito, facendo crescere ulteriormente l’entusiasmo e la partecipazione. Lamezia si prepara ad accogliere una folla di tifosi pronti a sostenere la squadra fino alla fine.