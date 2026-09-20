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Vigor Lamezia-Reggina: violento acquazzone e fuggi fuggi generale. Si gioca?

Il terreno di gioco è in pessime condizioni, peggiorate dalla pioggia

20 Settembre 2026 - 14:47 | Redazione

Pallone serie D

Un violento acquazzone si è abbattuto su Lamezia in questo momento creando un fuggi fuggi generale tra il pubblico presente e peggiorando un terreno di gioco già in pessime condizioni. All’ingresso delle squadre in campo cerchermo di capire se le squadre saranno in grado di poter giocare. Si è intanto svuotato il settore riservato ai tifosi della Reggina.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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