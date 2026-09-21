Reggio Calabria FilmFest 2026: programma e ospiti

Dal 21 al 26 settembre 2026, sei giorni di proiezioni, grandi ospiti del cinema italiano, workshop formativi e il concorso per cortometraggi “Millennial Movie”. Omaggi d’eccezione a Leopoldo Trieste e attenzione ai nuovi talenti con il contest “Next Actor Calabria”

È stato svelato questa mattina, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, il ricco programma della XX edizione del Reggio Calabria FilmFest – Festival dello Stretto, manifestazione in programma dal 21 al 26 settembre 2026.

Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni — tra cui Luisa Curatola, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, e Giuseppe Stracuzza, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria —, il Direttore Generale Michele Geria e il Direttore Artistico Gianlorenzo Franzì hanno illustrato i punti di forza del ventennale.

Reggio Calabria FilmFest 2026 tra memoria del cinema e nuovi talenti

Un’edizione importante che unisce la celebrazione della memoria storica del cinema italiano — con l’omaggio speciale al maestro Leopoldo Trieste e l’adozione del claim “Bellezza Eterna. Identità Viva.” — alla promozione dei nuovi linguaggi audiovisivi e dei giovani talenti.

Madrina d’eccezione della XX edizione è la giovane attrice Ludovica Nasti, affiancata da una giuria d’eccellenza presieduta da Annalisa Insardà per il Concorso Internazionale Cortometraggi “Millennial Movie”.

Gli appuntamenti principali del programma del FilmFest

Il Festival si articolerà in un palinsesto ricco di proiezioni all’Arena di Piazza De Nava, workshop scientifico-professionali (RCFF Lab presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri – UNIDA), sessioni di scouting e incontri d’autore.

Lunedì 21 settembre: inizio delle attività formative con il laboratorio condotto da Giacomo Triglia. In serata, dopo il Red Carpet di apertura, l’Arena di Piazza De Nava ospiterà il talk “L’arte e il mestiere dell’attrice” con Iaia Forte, seguito dalla proiezione del docufilm Che verso fa il pesce spada?, diretto da Giacomo Triglia.

Martedì 22 settembre: presentazione presso l’Accademia di Belle Arti del contest Next Actor Calabria, il talent search dedicato ai giovani attori del territorio con un parterre di mentori d’eccezione. Sul palco serale sarà protagonista l’attrice Adalgisa Manfrida e, a seguire, il doppio David di Donatello Francesco Di Leva.

Mercoledì 23 settembre: laboratorio di eventi culturali con Ruggero Pegna e serata evento dedicata al cinema televisivo con la regista Isabella Leoni e l’attore Costantino Comito per il progetto Qualcosa di Lilla.

Dal cinema sociale ai grandi ospiti del Reggio Calabria FilmFest

Giovedì 24 settembre: giornata dal forte impatto sociale e formativo. La mattina si aprirà con la proiezione speciale del film Spiaggia di Vetro presso la Casa Circondariale di Arghillà, alla presenza del regista Will Geiger, dell’attore Marcello Fonte e delle autorità.

Presso l’UNIDA prenderà il via una serie di panel tecnici a cura di Framinia Academy sulla sicurezza nei set e sulle produzioni. In serata, l’incontro con la madrina Ludovica Nasti, la proiezione di U.S. Palmese e, a seguire, il docufilm ispirato alla storia vera dei fratelli Leo dal titolo Vamos. Storia vera di un sogno, di Daniela Riccardi.

Venerdì 25 settembre: incontri dedicati alle nuove tecnologie con il workshop su “L’impatto dell’I.A. su genere, inclusione ed algoritmi” e la sostenibilità ambientale nel cinema. Sul palco serale il dialogo d’eccezione con la Palma d’Oro a Cannes Marcello Fonte e l’attore Max Mazzotta, seguito dalla proiezione del film Asino vola, accompagnato dalla Banda di Archi.

Il gran finale con premi e cerimonia di chiusura

Sabato 26 settembre – Gran Finale: la giornata conclusiva vedrà alle 19:30 la presentazione del libro TAU In segno d’amore di Claudio Baglioni e Michele Caccamo, alla presenza dell’autore e di Anton Giulio Grande.

Alle 21:00 prenderà il via la Cerimonia di Chiusura e Premiazione, condotta da Marco Mauro e introdotta da Annalisa Insardà, durante la quale verranno consegnati i prestigiosi Premi Bergamotto d’Argento, realizzati dal Maestro Orafo Michele Affidato, il Premio Leopoldo Trieste, il Premio Gianna Maria Canale e proclamato il vincitore di Next Actor Calabria.

Chiuderà gli appuntamenti l’incontro con l’attore Giampaolo Morelli.

La XX edizione del Reggio Calabria FilmFest – Festival dello Stretto si conferma così un appuntamento che intreccia memoria e contemporaneità, cinema e territorio, grandi protagonisti e nuove generazioni, nel segno del claim “Bellezza Eterna. Identità Viva.”