VII Giornata mondiale di sensibilizzazione all’autismo: l’associazione Prometeo presenta le iniziative del 2 aprile

di Fabiana Tripodi – Il 2 Aprile si celebrerà la VII Giornata mondiale di sensibilizzazione all’autismo, istituita dall?

O.N.U. per stimolare e focalizzare l’attenzione della società civile sull’inaccettabile discriminazione, abuso e isolamento subito non solo da chi è affetto da questa sindrome, ma anche da chi lo circonda.

I dati sull’autismo e le difficoltà delle famiglie

I dati epidemiologici evidenziano che la patologia è in crescita negli ultimi anni, riguarda 1 bambino su 50 e, nei casi più gravi, 1 su mille. L’autismo è diverso da ogni altra forma di disabilità e le caratteristiche del soggetto che ne è affetto causano una condizione di stress per i genitori e rendono estremamente problematica la vita di tutto il nucleo familiare. Le famiglie sono il più delle volte sole ad affrontare il compito educativo, e vivono una situazione di estremo disagio per gli equivoci sulla natura dell’autismo e la scarsa disponibilità di servizi specializzati nel settore. Da alcuni anni ?Autism speaks?, la più grande organizzazione mondiale per la promozione della ricerca scientifica sull’autismo, ha lanciato l’iniziativa globale ?Light it up blue? o ?Blue day? : i più famosi monumenti ed edifici delle principali città del mondo vengono illuminati con luci blu, il colore del desiderio di conoscenza e di sicurezza, per testimoniare la sensibilità di queste metropoli nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici. Gli scorsi anni si sono illuminati di blu l’Empire State Building di New York, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la Grande Piramide di Giza in Egitto, la Sydney Opera House in Australia, la Tianjin TV Tower in Cina, l’Arco di Costantino a Roma e molti altri. In Italia hanno aderito all?iniziativa moltissime amministrazioni comunali come Firenze, Bologna, Bari ecc.L’Associazione Prometeo, costituita nel 2001 opera in Calabria e in altre regioni nel settore della formazione e del trattamento in autismo. Segue bambini, adolescenti e adulti attraverso personale specializzato e operatori ABA. Organizza stages e corsi di formazione, eroga servizi domiciliari, effettua parent-training e consulenze a strutture scolastiche e Centri in Calabria e in altre regioni.

L’ente ha richiesto alla Regione Calabria ed ai Comuni di Reggio Cal., Cosenza, Rende, Bianco, Africo, Locri, Ferruzzano, Siderno, Roccella J., Caulonia, Agnana, Marina di Gioiosa, Gioiosa Ionica, Portigliola, Gerace, S.Ilario, Antonimina ed alla Provincia di Reggio Cal. di aderire al ?Blue Day?. Le amministrazioni si sono dimostrate estremamente sensibili all’iniziativa e per la prima volta nella nostra regione si illumineranno di blu Palazzo S.Giorgio (Reggio Cal.) , Palazzo Campanella (Reggio Cal.) Palazzo Foti (Reggio Cal. e molti altri. Sempre per celebrare la suddetta giornata, si esibiranno alle ore 20:30 presso il Cine-teatro Politeama Siracusa di Reggio Cal., I Taranproject. La band ha recentemente pubblicato il suo terzo ed attesissimo album dal titolo ?SONU? ed è trasversalmente riconosciuta come l’ambasciatrice della musica popolare calabrese nel mondo. L’evento ha lo scopo di diffondere la conoscenza della sindrome e, attraverso la musica, attenzionare l’opinione pubblica e le istituzioni. L’incasso della serata sarà utilizzato per il potenziamento dei servizi per l?autismo.

La conferenza stampa del 31 marzo

Al fine di rendere note le finalità ed i contenuti umanitari della manifestazione in oggetto, è stata organizzata una conferenza stampa per giorno 31 marzo alle ore 10:30, presso la sala dei Lampadari di Palazzo S.Giorgio, Reggio Calabria.

Alla stessa interverranno: un componente della triade commissariale del Comune di Reggio Calabria., un rappresentante politico del Consiglio della regione Calabria, un rappresentante politico della Provincia di Reggio Calabria, Il Presidente dell’Associazione Prometeo ONLUS, un componente dei Taranproject ed il Presidente dell’Associazione ?Incontriamoci sempre? .