Villa S.G., Aurelio Mandica riempie ed anima il borgo di Piale
Serata di musica dal vivo nel borgo di Piale con il cantautore reggino Aurelio Mandica, che ha coinvolto il pubblico del chiosco Stato Mentale
01 Settembre 2018 - 11:33 | di Vincenzo Comi
di Domenico Arcudi – Un evento soddisfacente sotto ogni aspetto. L’esibizione dal vivo di Aurelio Mandica presso il «Chiosco di Piale – Stato Mentale», tenutasi nella serata del 31 agosto, ha animato il piccolo borgo di Piale.
Aurelio Mandica, cantautore Reggino, noto per aver prodotto l’album «Un giorno speciale», ha coinvolto tutti i presenti con la sua chitarra acustica, inseparabile compagna di viaggio. Durante la sessione, Mandica, ha invitato alcuni dei presenti a cantare con lui ripercorrendo un vastissimo repertorio musicale, allietando l’atmosfera del meraviglioso Borgo di Piale dell’antistante Piazza Giovanni Paolo II.
Non ci resta che fare i complimenti ad Aurelio Mandica per le sue doti da chitarrista e cantante e allo staff del chiosco «Stato Mentale» per l’ottima scelta.
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