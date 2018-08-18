di Domenico Arcudi – La superstizione ci impone, ogni qualvolta si presenta sul calendario la fatidica data «Venerdì 17», di non uscire di casa per evitare scongiuri. Eppure, in molti hanno sfidato questa credenza proprio per assistere allo spettacolo del gruppo musicale «Battisti 4 ever», il cui tema centrale è il repertorio musicale del grandissimo Lucio Battisti, evergreen della musica italiana.

L’evento, voluto ed organizzato dai ragazzi del «Chiosco di Piale – Stato Mentale», ha avuto un’ottima riuscita. Il gruppo, diretto artisticamente da Paolo Scaramozzino, tastierista e composto a sua volta da Salvatore Flesca alla voce, Antonio Scaramozzino al basso, Paolo Fiorillo alla chitarra elettrica, Demy Zema alla chitarra acustica e Giuseppe Faga alla batteria, ha saputo intrattenere i presenti all’evento, che hanno riempito la piazza Giovanni Paolo II dell’armonioso Borgo di Piale conferendogli vitalità pur perseverando l’aria di tranquillità che si respira nella zona.

Un venerdì 17 è stato dunque di buon auspicio per i ragazzi del Chiosco «Stato Mentale», soddisfatti dell’esito della serata, augurandosi così di ripetere un risultato simile nel più breve tempo possibile.