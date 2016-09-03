A Villa San Giovanni il 3° Raduno dello Stretto

Si parte da Villa San Giovanni domenica 4 settembre con auto da tutta la Calabria e la Sicilia, soste a Scilla e Campo Calabro e spettacolo musicale in serata

Terza edizione del raduno dello stretto che si svolgerà domani, domenica 4 settembre. Grande attesa per questo raduno di fiat 500 e auto d’epoca organizzato dal club “amici della vecchia 500 reggio calabria” in collaborazione con il comune di villa e campo calabro, regione calabria e automobile club reggio calabria.

Si parte domani, domenica 4 settembre, da villa san giovanni, per un raduno importante per tanti appassionati di auto. Al via ci saranno auto provenienti da ogni parte della sicilia e della calabria.

Previsto il saluto del sindaco di villa assieme a tutta l’amministrazione comunale, del presidente dell’automobile club dott. Santo alfonso martorano.

Soddisfatto il fiduciario provinciale del fiat 500 club italia enzo polimeni.

Dopo avere ultimato le iscrizioni la carovana partira’ per le vie piu’ importanti di villa. Concentramento di auto e colazione presso il bar sesia. Ore 10.45 partenza auto incolonnate per le vie di piu’ importanti villa san giovanni. Ore 11.30 arrivo alla perla dello stretto sosta espositiva e aperitivo. Ore 12.30 partenza dalla perla dello stretto, arrivo al supermercato con breve sosta e ripartenza per scilla piazza san rocco. Ore 13.30 arrivo al ristorante il ponte pranzo e premiazioni. Ore 17.30 partenza dal ristorante arrivo a campo calabro, saluti del sindaco. Giro in paese, sosta e degustazioni dolci al parco verde villa comunale. Ore 20.30 spettacolo musicale mediterranea di marinella roda’.