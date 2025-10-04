A Reggio un parco giardino dedicato a Carlo Acutis: tutto pronto per l’inaugurazione

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe è lieta di annunciare un evento che segna una tappa importante per la comunità: l’inaugurazione del nuovo Parco Giardino, realizzato sotto Piazza Umberto I e intitolato a San Carlo Acutis, giovane beato della Chiesa cattolica e simbolo universale di fede, speranza e amore verso gli altri.

Alla cerimonia che si terrà Domenica 12 Ottobre 2025 alle ore 16, prenderanno parte Autorità Religiose, Civili e Militari, insieme a tutta la comunità di Villa San Giuseppe e della Vallata del Gallico, in un clima di festa e condivisione. Sarà un momento collettivo di gioia, memoria e crescita, in cui il territorio conferma la propria vivacità e la capacità di unirsi attorno a valori autentici.

Chi era San Carlo Acutis

Carlo Acutis (2001–2016) è stato un adolescente milanese che, con la sua straordinaria passione per l’informatica, seppe trasformare il digitale in uno strumento di evangelizzazione, realizzando un sito dedicato ai miracoli eucaristici. Beatificato nel 2020, è oggi considerato un modello per i giovani: un ragazzo che ha vissuto la quotidianità con entusiasmo, mettendo al centro la fede, la solidarietà e l’attenzione verso gli ultimi.

Un ringraziamento speciale

L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe esprime profonda gratitudine alla Commissione Toponomastica e all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria per aver accolto la proposta di intitolazione, riconoscendo così il valore di una scelta che guarda al futuro con speranza.

Il significato della scelta

Intitolare il Parco Giardino a San Carlo Acutis non è solo un gesto simbolico, ma una testimonianza concreta del desiderio di valorizzare i giovani, protagonisti del domani.

Villa San Giuseppe è una comunità viva, animata da ragazzi e ragazze che rappresentano la forza e la ricchezza del territorio. Questo spazio verde diventerà per loro un luogo di incontro e di crescita, un punto di riferimento positivo e un invito a coltivare i propri talenti con generosità, responsabilità e apertura verso gli altri.

Con questa iniziativa, l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe intende rafforzare il legame tra memoria, fede e comunità, creando un luogo che appartiene a tutti e che custodisce l’anima viva di Villa San Giuseppe.