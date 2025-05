Vespucci a Reggio Calabria: oltre 25.000 visitatori e il successo del Villaggio IN Italia

Grandissimo successo di pubblico per l’undicesima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci. Sono oltre 25.000 le persone che a Reggio Calabria hanno visitato il “Villaggio IN Italia” e Nave Amerigo Vespucci; più di 23.000 sono coloro che hanno avuto l’opportunità di salire a bordo della Nave Scuola della Marina Militare.

La Visita delle Autorità e il Protocollo d’Intesa

Nel corso della tappa hanno raggiunto il Villaggio IN Italia di Reggio Calabria:

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo,

Paolo Zangrillo, Il Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro,

Wanda Ferro, Il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, partner istituzionale del Villaggio IN Italia,

Roberto Occhiuto, partner istituzionale del Villaggio IN Italia, Il Comandante Interregionale Marittimo Sud Ammiraglio Vincenzo Montanaro,

Ammiraglio Vincenzo Montanaro, L’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Il Fascino della Nave Vespucci e Gli Eventi del Tour

Oltre al fascino senza tempo della nave più bella del mondo, ammirata dalle migliaia di cittadini, tra gli eventi che hanno contribuito al successo dell’undicesima tappa la presentazione del protocollo d’intesa relativo al progetto nazionale “Il Vespucci incontra la cultura”, l’iniziativa che rende il patrimonio culturale italiano protagonista del Tour Mediterraneo Vespucci. Il progetto nazionale, promosso dal Ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., ha visto come primo protagonista il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Leggi anche

Le Prossime Tapas del Tour e le Meraviglie dei Musei

Nel corso delle prossime tappe del Tour Mediterraneo Vespucci sarà possibile scoprire le meraviglie dei musei nazionali e dei luoghi della cultura delle città raggiunte da Nave Amerigo Vespucci, con una speciale riduzione sul biglietto d’ingresso nei giorni di permanenza in città della Nave Scuola della Marina Militare.

Il Villaggio IN Italia a Reggio Calabria: Un Successo da 9.500 Metri Quadri

Distribuito su una superficie di più di 9.500 metri quadri, anche a Reggio Calabria il Villaggio IN Italia ha permesso ai visitatori di conoscere l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Numeri e Successo Mediatico

L’undicesima tappa del Tour Mediterraneo Vespucci ha avuto una copertura informativa di oltre 850 pubblicazioni tra quotidiani, siti, tv, radio e agenzie nazionali e locali, 20 milioni di visualizzazioni sui canali social del Tour Vespucci, oltre 1,5 milioni di interazioni e la creazione di oltre 11.000 contenuti da parte degli utenti che, per commentare, hanno usato principalmente la parola “appartenenza”. Dati che confermano il ‘fenomeno Vespucci’ già consolidato nel corso del tour intercontinentale.

Le Tapas del Tour Mediterraneo Vespucci in Calabria

Sono state tre le tappe del Tour Mediterraneo Vespucci in Calabria:

Crotone (23-24 aprile),

(23-24 aprile), Reggio Calabria (5-7 maggio),

(5-7 maggio), Scilla (passaggio ravvicinato il 7 maggio).

L’Onore di Accogliere Nave Amerigo Vespucci in Calabria

“È stato un onore accogliere in Calabria la nave scuola Amerigo Vespucci, un evento straordinario che ha offerto a cittadini e visitatori l’opportunità di ammirare da vicino questo splendido veliero, autentica eccellenza della Marina Militare, riconosciuta in tutto il mondo. Salire a bordo e lasciarsi affascinare dalla sua bellezza è stata un’esperienza speciale: il Vespucci, da quasi un secolo, forma generazioni di ufficiali ed è simbolo della grande tradizione navale italiana. Esprimo profonda gratitudine al comandante, capitano di vascello Giuseppe Lai, al suo equipaggio, al Ministero della Difesa e alla Marina Militare”, afferma il Presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Leggi anche

Il Sostegno Istituzionale e i Partner del Tour Mediterraneo Vespucci

L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità.

Il Villaggio IN Italia di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci è stato reso possibile grazie al sostegno di Regione Calabria, Partner Istituzionale dell’iniziativa, e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

I Partner e Media del Tour Mediterraneo Vespucci

La tappa di Reggio Calabria del Tour Mediterraneo Vespucci insieme al Villaggio IN Italia è stata realizzata grazie al supporto di: