Villa, prosegue l’operazione decoro: altra attività di accertamento in corso

Legalità e trasparenza dell’azione amministrativa: in Comune nasce un gruppo di lavoro ad hoc per il controllo della pubblicità, dell’occupazione di suolo pubblico e dei passi carrabili.

L’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni prosegue con determinazione nel miglioramento del decoro urbano e nel perseguimento del rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini e ha dato mandato al neo Comandante della Polizia Locale Dott. Maurizio Marino di istituire un gruppo di lavoro intersettoriale, composto da diversi dipendenti comunali, che si occuperà ognuno per il proprio ruolo delle attività istruttorie tese a garantire il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio cui sono deputati, continueranno ad effettuare controlli sulle occupazioni abusive: decine di commercianti in maniera spontanea nelle ultime settimane hanno regolarizzato le occupazioni dei marciapiedi in cui hanno deciso di mantenere tavolini e sedie a servizio dei propri clienti, ma anche piante per abbellimento, insegne pubblicitarie amovibili e quanto si trovava senza titolo su suolo pubblico.

Partirà lunedì, inoltre, un’attività di accertamento della regolarità di centinaia di passi carrabili sparsi in città per individuare eventuali trasgressori relativi a passi carrabili abusivi o privi di autorizzazione, al fine non solo di elevare la sanzione, ma soprattutto di ripristinare lo stato dei luoghi. Si verificherà la richiesta, la concessione e il pagamento della relativa tassa, il segnale a norma. Si chiede a tutti di conformarsi alle regole (di convivenza civile prima e del CdS dopo) per arrivare a un’azione spontanea di sistemazione da parte di quanti sono irregolari, prima ancora di intervenire con le sanzioni dovute. Ci auguriamo che la maggior parte dei villesi vogliano adeguarsi, come già hanno dimostrato in queste prime due settimane in cui è partita l’operazione decoro. L’ente ha rinnovato la convenzione di rimozione autoveicoli, per cui sarà possibile rimuovere l’autovettura parcheggiata irregolarmente davanti ad un passo carrabile autorizzato entro 15 minuti chiamando la centrale operativa del Comando di Polizia Locale al numero 0965/794342, comunicando numero e data rilascio dell’autorizzazione del passo carrabile.

I cittadini sono invitati anche a segnalare situazioni di irregolarità alla Polizia Locale all’indirizzo pec: centraleoperativa.vsg@asmepec.it. I controlli degli agenti di Polizia Locale continueranno sempre con lo stesso spirito: rendere più vivibile questa Città e sempre più a misura di una Comunità che vuole vivere i suoi spazi pubblici.