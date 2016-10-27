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Vinci cena e tatuaggio: ecco come partecipare

Una cena per due all'Hamburgeria RC e un tatuaggio di Gabriele Pellerone: ecco le regole del contest social che scade il 4 novembre

27 Ottobre 2016 - 13:16 | di Federica Geria

Contest per vincere una cena all'Hamburgeria RC e un tatuaggio di Gabriele Pellerone

Da qualche giorno rimbalza su Facebook un sensazionale contest, che dà la possibilità a tutti di partecipare, per avere l’opportunità di vincere due grandi premi a Reggio Calabria: una cena per due persone nel noto locale reggino Hamburgeria RC e un tatuaggio dall’affermato tatuatore Gabriele Pellerone.

I due si son voluti unire e collaborare insieme per poter regalare qualcosa di unico ai loro clienti o a chi semplicemente li segue sui social. E ora noi vi diciamo come partecipare al contest!

VINCI UNA CENA ALL’HAMBURGERIA E UN TATUAGGIO!

Segui le regole:

  1. Metti mi piace alla pagina Hamburgeria RC
  2. Metti mi piace alla pagina Gabriele Pellerone Tattoo
  3. Scrivi sotto questa foto “partecipo”: clicca qui
  4. Condividi il post: clicca qui

Solo chi segue tutte le regole avrà la possibilità di vincere due fantastici premi:

  • Una cena per 2 persone all’Hamburgeria (hamburger + bibita)
  • Un tatuaggio da Gabriele Pellerone (del valore di 80 euro, divisibile anche per 2 persone)

Data fine del contest 4 novembre. Modalità vincita: sorteggio casuale.

Partecipante in tanti! #amiamoinostriclienti #hamburgeriatipremia #hamburgeriarc #GP

Contest per vincere una cena all'Hamburgeria RC e un tatuaggio di Gabriele Pellerone (immagine 1)

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