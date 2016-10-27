Vinci cena e tatuaggio: ecco come partecipare
Una cena per due all'Hamburgeria RC e un tatuaggio di Gabriele Pellerone: ecco le regole del contest social che scade il 4 novembre
27 Ottobre 2016 - 13:16 | di Federica Geria
Da qualche giorno rimbalza su Facebook un sensazionale contest, che dà la possibilità a tutti di partecipare, per avere l’opportunità di vincere due grandi premi a Reggio Calabria: una cena per due persone nel noto locale reggino Hamburgeria RC e un tatuaggio dall’affermato tatuatore Gabriele Pellerone.
I due si son voluti unire e collaborare insieme per poter regalare qualcosa di unico ai loro clienti o a chi semplicemente li segue sui social. E ora noi vi diciamo come partecipare al contest!
VINCI UNA CENA ALL’HAMBURGERIA E UN TATUAGGIO!
Segui le regole:
- Metti mi piace alla pagina Hamburgeria RC
- Metti mi piace alla pagina Gabriele Pellerone Tattoo
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Solo chi segue tutte le regole avrà la possibilità di vincere due fantastici premi:
- Una cena per 2 persone all’Hamburgeria (hamburger + bibita)
- Un tatuaggio da Gabriele Pellerone (del valore di 80 euro, divisibile anche per 2 persone)
Data fine del contest 4 novembre. Modalità vincita: sorteggio casuale.
Partecipante in tanti! #amiamoinostriclienti #hamburgeriatipremia #hamburgeriarc #GP
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