Vini di Calabria, storie (minime) di uomini, donne, luoghi ed uve’. Al Museo di RC la presentazione del libro di Branda.

Si svolgerà domani,venerdì 16 maggio con inizio alle ore 18, la presentazione del libro di Rosario Branda edito da Rubbettino “Vini di Calabria, storie (minime) di uomini, donne, luoghi ed uve”.Insieme all’autore, ad animare l’evento che sarà ospitato nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ci saranno Eduardo Lamberti Castronuovo, assessore provinciale per le Politiche e i Beni culturali, Simonetta Bonomi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria, Florindo Rubbettino, editore del volume e Antonino Tramontana, amministratore dell’omonima azienda vinicola. Quest’ultima al termine della manifestazione offrirà una degustazione guidata a cura di Antonio Macheda, sommelier Ais Reggio Calabria. L’opera di Branda (presentata al recente Salone Internazionale del Libro di Torino), non è solo una guida ma, in senso più ampio, una testimonianza viva e tangibile delle radici più profonde che legano la Calabria alla passione per il vino e alle tante espressioni della cultura contadina. Ma è anche il racconto di un settore, quello enologico, con ampie prospettive di crescita e quindi in grado di offrire, oggi, concrete possibilità di sviluppo a quanti intendono scommettere sulla valorizzazione del territorio.