Vinitaly and the City a Reggio: Confagricoltura esprime grande soddisfazione

Il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, ha sottolineato come l’iniziativa sia pienamente condivisa, esprimendo gratitudine all’onorevole Cannizzaro, all’assessore Gallo e al Dipartimento Agricoltura

Confagricoltura Reggio Calabria accoglie con grande entusiasmo l’annuncio dell’onorevole Francesco Cannizzaro e dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo riguardo all’arrivo di “Vinitaly and the City”, prestigioso evento in programma l’1 e 2 agosto sul suggestivo Lungomare Falcomatà.

Si tratta di un appuntamento di grande importanza, capace di richiamare nel centro cittadino migliaia di appassionati, operatori del settore e visitatori, contribuendo a consolidare il ruolo di Reggio Calabria nel panorama enogastronomico sia nazionale che internazionale.

Il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, ha sottolineato come l’iniziativa sia pienamente condivisa, esprimendo gratitudine all’onorevole Cannizzaro, all’assessore Gallo e al Dipartimento Agricoltura.

Negli ultimi anni, infatti, la Calabria ha dimostrato una significativa capacità organizzativa nel comparto vitivinicolo. In questo contesto, la città di Reggio Calabria e la sua provincia offrono un contributo fondamentale alla produzione regionale, grazie a vini ottenuti da vitigni antichi affiancati a varietà internazionali.

Tra le eccellenze si distinguono il Greco di Bianco, uno dei vini più antichi d’Italia, insieme a etichette come il Palizzi, il Bivongi, il Pellaro e il Mantonico. Un’ulteriore occasione, dunque, per valorizzare il dinamismo della Calabria del vino.

Anche il presidente di Confagricoltura Reggio Calabria, Giuseppe Canale, ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa: ospitare per la prima volta “Vinitaly and the City” sul cosiddetto “più bel chilometro d’Italia” rappresenta non solo un riconoscimento alla qualità dei vini locali, ma anche un modo per celebrare la storia, la cultura e l’identità di un territorio unico, capace di esprimersi attraverso le proprie eccellenze.

L’evento costituisce inoltre una straordinaria opportunità di visibilità per l’intero settore vitivinicolo e agroalimentare, mettendo in primo piano le produzioni locali e il lavoro delle imprese agricole, sempre più orientate verso qualità, sostenibilità e innovazione.

Il direttore Diego Suraci ha rimarcato come l’iniziativa offrirà l’occasione di promuovere le cantine del territorio, dall’area grecanica fino ai terrazzamenti della Costa Viola, oltre a far conoscere ai visitatori le numerose eccellenze agroalimentari locali.

Si tratta di un’opportunità concreta per sviluppare un turismo esperienziale, capace di coniugare vino, paesaggio, tradizioni e identità, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

La partecipazione di importanti cantine calabresi, insieme a produttori provenienti da altre regioni italiane, favorirà inoltre un confronto costruttivo tra territori, rafforzando relazioni e collaborazioni e valorizzando il patrimonio enogastronomico del Mezzogiorno.

“Vinitaly and the City” si presenta quindi non solo come un evento dedicato alle degustazioni, ma come un vero e proprio racconto del territorio, in cui il vino diventa strumento di promozione culturale, attrazione turistica e crescita economica.

Confagricoltura Reggio Calabria, conclude il presidente Canale, rinnova il proprio impegno nel sostenere iniziative di alto livello come questa, capaci di generare nuove opportunità per le imprese, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame tra agricoltura, comunità e territorio, contribuendo a una crescita condivisa e sostenibile