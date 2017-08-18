Viola, allenamenti aperti al pubblico
Durante il precampionato gli allenamenti della Viola al Pianeta Viola sono aperti al pubblico: sedute alle 9 e alle 19, con i tifosi sugli spalti del Pala Mazzetto
18 Agosto 2017 - 20:34 | di Vincenzo Comi
La società comunica che gli allenamenti al “Pianeta Viola“, durante il precampionato, saranno aperti al pubblico. La squadra svolgerà tutti i giorni una seduta mattutina alle ore 9.00 ed una pomeridiana alle ore 19.00. Il programma potrà comunque subire delle variazioni in base alle esigenze dello staff tecnico. I tifosi potranno assistere agli allenamenti dagli spalti del “Pala Mazzetto“.
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