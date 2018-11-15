Viola, arriva la penalizzazione e cambia la classifica
Tre punti di penalizzazione per la seconda rata federale pagata con oltre 7 giorni di ritardo: la Viola scende dal primo posto dopo sette giornate
15 Novembre 2018 - 19:14 | di Domenico Suraci
La Viola Reggio Calabria non è più, al momento, dopo sette giornate, prima in classifica. Sono arrivati i tre punti di penalizzazione già annunciati, poiché la seconda rata federale è stata pagata con più di 7 giorni di ritardo.
Ecco la nuova classifica:
|Virtus Arechi Salerno
|12
|7
|6
|1
|85.7
|In Più Broker Roma
|12
|7
|6
|1
|85.7
|Decò Caserta
|12
|7
|6
|1
|85.7
|Olimpia Matera
|12
|7
|6
|1
|85.7
|Luiss Roma
|10
|7
|5
|2
|71.4
|Global Service Spa Basket Scauri
|10
|7
|5
|2
|71.4
|Viola Reggio Calabria
|9
|7
|6
|1
|85.7
|Citysightseeing Palestrina
|8
|7
|4
|3
|57.1
|Ge.Vi. Napoli Basket
|6
|7
|3
|4
|42.9
|IUL Basket Roma
|6
|7
|3
|4
|42.9
|Bava Virtus Pozzuoli
|4
|7
|2
|5
|28.6
|Special Days Virtus Valmontone
|2
|7
|1
|6
|14.3
|Irritec Costa D’Orlando Capo D’Orlando
|2
|7
|1
|6
|14.3
|Alfa Basket Catania
|2
|7
|1
|6
|14.3
|Green Basket Palermo
|2
|7
|1
|6
|14.3
|Treofan Battipaglia
|0
|7
|0
|7
|0.0
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