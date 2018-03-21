Cosa deciderà il Procuratore Federale della Fip, Marco Lucente? Esprimerà l’intenzione di procedere al deferimento davanti al giudice sportivo della società Viola Reggio Calabria, militante nel campionato di A2, girone Ovest. L’eventuale motivazione è da ricercarsi nella fidejussione di 100mila euro per iscriversi al campionato 2017-2018, ritenuta non idonea.

Cosa rischia la società

Toccherà al giudice sportivo pronunciarsi sulla questione, con Reggio Calabria che rischierebbe grosso per sanzioni di tal genere, leggi l’esclusione dall’attuale campionato, verdetto che sarà impugnabile davanti alla Corte Federale.

Successivamente, toccherà al Consiglio Federale, attualmente in programma il 6 aprile, l’eventuale ratifica della massima sanzione. Ma appare difficile che tutti i verdetti possano arrivare per tale data, ci sarà infatti un allungamento dei termini si dovrebbe poi far ricorso a un Consiglio Federale straordinario, sempre nel caso della massima sanzione.

La posizione del club

La società di Via Pio XI ha deciso di dare battaglia fino in fondo, dichiarando la propria buona fede sulla vicenda, anzi ritenendosi parte lesa. La situazione è molto ingarbugliata anche perché l’ultima giornata della stagione regolare è prevista il 22 aprile con playoff e playout che dovranno quindi formarsi con i relativi accoppiamenti: una eventuale esclusione di Reggio Calabria (ma il club punterà a una pesante penalizzazione, se non ad uscire totalmente indenne dalla vicenda) significherebbe dover riscrivere daccapo le classifiche del girone Ovest di A-2, per cui i tempi di giudizio dovranno essere necessariamente veloci. Va altresì ricordato che dopo gli organi federali esiste la possibilità di ricorrere in giudizio all’Alta Corte del Coni.

*Foto di Maurizio Polimeni