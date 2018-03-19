Viola – Baldassare: ‘Imparare dagli errori e andare avanti’
Patrick Baldassare ai microfoni di CityNow Sport commenta la sconfitta contro Latina, il sostegno del pubblico e la vicenda societaria della Viola
19 Marzo 2018 - 11:19 | di Domenico Suraci
Patrick Baldassare ai microfoni di CityNow Sport in occasione di un evento benefico presso l’Hospice Via Delle Stelle ha dichiarato quanto segue in merito alla sconfitta contro Latina:
“Ieri dopo la partita ero molto arrabbiato, so di aver sbagliato diverse conclusioni, ma è solo una partita. E’ stato fantastico il feeling con il pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine.
E’ importante capire i propri errori, andare avanti e vincere la prossima a Siena, un passo falso non può precludere tutto ciò di buono che stiamo facendo. Per quanto riguarda la vicenda societaria, ci sono persone che stanno lavorando a fondo per risolvere il tutto.
“
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