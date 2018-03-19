Patrick Baldassare ai microfoni di CityNow Sport in occasione di un evento benefico presso l’Hospice Via Delle Stelle ha dichiarato quanto segue in merito alla sconfitta contro Latina:

“Ieri dopo la partita ero molto arrabbiato, so di aver sbagliato diverse conclusioni, ma è solo una partita. E’ stato fantastico il feeling con il pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine.

E’ importante capire i propri errori, andare avanti e vincere la prossima a Siena, un passo falso non può precludere tutto ciò di buono che stiamo facendo. Per quanto riguarda la vicenda societaria, ci sono persone che stanno lavorando a fondo per risolvere il tutto.

“