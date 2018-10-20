Trasferta in Campania per la Viola Reggio Calabria che nella 3^ giornata della Old Wild West Serie B affronterà alle 18:00 di domani 21 ottobre, al “PalaZauli” la Polisportiva Battipagliese. Due sconfitte nelle prime due uscite per gli uomini allenati da coach Serrelli, superati prima dalla forte Palestrina e poi dalla Green Basket Palermo dopo un match però condotto per lunghi tratti dai campani.

Sarà una gara difficile nonostante la carta dica altro. E’ un avversario con rotazioni ridotte rispetto a quelle neroarancio ma da affrontare comunque con grande concentrazione.

Le parole di coach Mecacci

Coach Mecacci a tal proposito ha spiegato: “Sappiamo che Battipaglia potrebbe recuperare un giocatore importante come Ronconi che gli permetterà di avere più soluzioni offensive, lo scorso anno militava in A2 a Napoli con cui precedentemente aveva vinto proprio la Serie B. Con il suo inserimento sarebbero sicuramente più pericolosi. Sarà una partita insidiosa, loro cercheranno di riscattarsi dopo due sconfitte di cui una casalinga persa negli ultimi minuti. Noi dovremo mantenere il nostro ritmo, loro metteranno voglia ed aggressività e noi dovremo essere bravi a reagire seguendo quelle che sono le nostre regole”.

L’assistant coach neroarancio Pasquale Motta ha dichiarato : “La vittoria di Palestrina ci ha dato tanto morale, Domenica affronteremo una squadra giovane, intensa, arrabbiata, con la voglia di riscattare una sconfitta interna con Palermo dopo essere stata avanti nel punteggio per lunghi tratti della gara. Loro amano correre, hanno ottimi tiratori ed un pivot come Locci che in questa categoria può essere un fattore importante. Andiamo a Battipaglia sicuramente fiduciosi di ottenere i due punti e ritornare a Reggio con un successo”.

Il roster di Battipaglia e le parole di Serrelli

Il playmaker è l’ex Napoli Murolo visto anche in A2 con la canotta partenopea, in guardia ci sarà l’esperto Gambarota, giocatore che conosce benissimo la categoria e rappresenta il vero punto di riferimento dell’attacco battipagliese ( 15.2 pt di media nelle prime due gare). Il reparto esterni sarà completato dall’ex Ortona Martino. Sotto le plance ci saranno il siciliano Dispinzeri ed il pivot Locci, entrambi a Patti nella scorsa stagione. Assente nelle prime due gare, ma vicino al rientro, l’ex Cuore Basket Napoli Ronconi, che potrebbe essere il vero valore aggiunto per la squadra di Serrelli. Dopo aver ricoperto il ruolo di assistant coach Daniele Serrelli quest’anno guiderà come capo allenatore la compagine di Battipaglia. Così il coach alla vigilia del match: “Arriviamo a questo impegno dopo una buona partita contro Palermo persa nel finale solo per alcuni episodi, la classifica però dice zero punti. Sin dall’inizio ho inserito la Viola tra le favorite per una vittoria finale, ha un roster completo e di qualità con un ottimo coach. La nostra idea è chiaramente quella di invertire la rotta, noi già tra la gara contro Palestrina e quella con Palermo abbiamo espresso una pallacanestro migliore. E’ un percorso lungo avendo una squadra molto giovane, sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Arriveremo a questa sfida con Ronconi ancora in fase di recupero, la squadra però ha affrontato bene la settimana di allenamento, hanno provato a dare un qualcosa in più”. 📺 Radiocronaca a cura di radio Antenna Febea (FM 100.3 – 100.6 – 107, anche in streaming su www.antennafebea.it o nella sezione “Media – Streaming” del sito www.violareggiocalabria1966.it) 💻 Livescore in tempo reale sul nostro portale www.citynow.it