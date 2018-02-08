di Matteo Occhiuto – Operazione riscatto fallita. La Viola cade per la seconda in stagione sul proprio parquet, soccombendo di fronte alla qualità offensiva di Cagliari. Grazie all’ex Rullo, in stato di grazia, i sardi nel quarto periodo scappano via, chiudendo addirittura in anticipo la contesa.

Caroti 5.5 – Le potenzialità del ragazzo, sia tecniche che tattiche, sono indiscutibilmente d’alto livello. La gara di stasera lo dimostra: quando il 9 in canotta arancione s’accende, per gli avversari si spegne la luce. Il problema, dunque, vien fuori quando, come oggi, va ad intermittenza.

Fabi 4.5 – Serata da dimenticare in fretta per il capitano della MetExtra. Dopo un mediocre primo quarto, in cui dimostra di soffrire le iniziative isolane, chiude con un’espulsione la propria gara all’alba del secondo periodo, nello stupore generale del PalaCalafiore.

Roberts 5 – Inizio sottotono per la guardia americana: gravato da due falli commessi nei primi tre giri di lancette, perde due sanguinosi possessi, con Calvani che prontamente lo richiama in panchina. Rimandato in campo soltanto dopo l’espulsione di Fabi, continua ad incidere negativamente sul match. Leggermente meglio nella ripresa, ma non può assolutamente bastare.

Pacher il migliore dei neroarancio

AJ Pacher 7 – Il migliore dei suoi, per distacco. Cattivo sotto canestro, trascina i compagni nel momento più difficile della gara, rimettendo in partita la Viola. Devastante anche nella seconda frazione: la schiacciata con cui rimanda avanti i suoi a distanza di due periodi è da ammirare più e più volte. Peccato, tuttavia, che quanto fatto dal numero 2 non basti a portare a casa il successo.

Baldassarre 5.5 – Alterna colpi assolutamente egregi a black-out abbastanza grossolani. Grinta e cuore non mancano mai, ma stasera tecnicamente non è assolutamente esente da critiche: i tantissimi liberi sbagliati ne fotografano la poca lucidità.

Rossato 6 – Subentra a Roberts dopo pochi scampoli di match e l’impatto, visto anche l’andamento della contesa, non è dei migliori. Cresce, tuttavia, alla distanza, come dimostrano le due triple a referto al rientro dagli spogliatoi che ridanno ossigeno alla Mexextra. Anche lui assente ingiustificato, però, nel brutto finale di gara nero-arancio. Nota a margine la merita l’impegno profuso sul parquet: encomiabile.

Taflaj e Adbogan tra i piu positivi

Taflaj 6.5 – Ci mette una personalità che, a tratti, sorprende e non poco. La controprova sta nella tripla messa a segno sul finire del terzo periodo che spezza il ritmo di Cagliari e rimette in vantaggio la Viola a secondi dalla penultima sirena. Guarda la disfatta dei compagni dalla panchina.

Adbogan 6.5 – Sempre generosissimo il ragazzino classe ’97. Dimostra, ancora una volta, di meritare ogni secondo passato sul parquet. Fuori nel periodo conclusivo.

Calvani 5 – L’espulsione di Keene, senza alcun dubbio, doveva esser un fattore da sfruttare con maggiore convinzione: un solo periodo – il terzo – giocato con buona intensità non può bastare. Nel complesso, quindi, la MetExtra disputa una gara mediocre, meritando ampiamente il ko.