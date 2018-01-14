Le dichiarazioni post match dei protagonisti di Viola – Tortona.

Le parole dell’allenatore Marco Calvani

Marco Calvani (allenatore Viola): “Sono particolarmente contento, è una vittoria di squadra che dimostra coesione, collettività e la forza del gruppo. Anche il pubblico ci ha sostenuto, soprattutto nel momento in cui gli avversari stavano rientrando nel match. Se devo trovare qualche cosa che non è andata bene, abbiamo “fermato la palla” al rientro dell’intervallo lungo, troppi palleggi. Troppe situazioni facili per gli avversari, in certi momenti del gioco, dobbiamo lavorarci su per mettere dietro più squadre possibili e fare un campionato senza ansia e con serenità. Ho apprezzato molto la prestazione di Carnovali che si è subito inserito nel gioco. Lo stesso vale per l’iniziativa del Palazzetto “senza barriere” che un pubblico maturo ha saputo gestire nel migliore dei modi. Per il prossimo match tutti a Roma per sostenerci e dopo questo match la città risponda sempre più numerosa al palazzetto, soprattutto la prossima in casa che ci vede impegnati contro la prima della classe(Casale Monferrato, ndr.)”.

Lorenzo Pansa (allenatore di Tortona): La lucida analisi del coach della squadra ospite porta a fare i complimenti ai neroarancio ed a sottolineare che questo match ha premiato “chi ha avuto iniziativa” sia difensiva che offensiva.

“La Viola è riuscita a fare canestro in transizione e noi(Tortona, ndr), Tortona invece non è riuscita a “rompere” le iniziative offensive. Ottima la pressione sulla palla dei neroarancio, soprattutto nell’ultimo periodo l’iniziativa difensiva è stata importante e determinante. Temevo in un rilassamento da parte della mia squadra per i risultati utili ottenuti di recente. Il mio gruppo, comunque non ha mollato mai, nonostante l’inerzia di gioco neroarancio abbiamo tenuto, ma non è stato sufficiente. Ribadisco i miei complimenti a Marco Calvani ed alla Viola che nonostante l’assenza di Roberts, ha disputato un grande match, vincendo, oltretutto, per merito, più che demerito nostro”.

Le dichiarazioni del giocatore Lorenzo Caroti

Lorenzo Caroti (giocatore della Viola): “L’assenza di Roberts ci ha caricato di responsabilità. Abbiamo risposto alla grande. Ottimo il match di Rossato, che per la prima volta ha fatto il playmaker (dopo la partenza di Passera, ndr). Buona la performance di Carnovali. Da ripetere l’idea di non avere barriere sul campo di gioco. Il resto della squadra ha risposto bene, siamo tutti indispensabili, sono proprio contento di come sia andata oggi”.