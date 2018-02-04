Coach Marco Calvani, dopo il match ha un chiaro pensiero per gli avversari: “Voglio fare i complimenti a Rieti per l’atteggiamento avuto nei quaranta minuti. Abbiamo perso perché i reatini hanno disputato una grande partita, i venti punti di differenza ci stanno tutti. Siamo stati imbarazzanti nelle nostre giocate. Paradossalmente ci può fare pure bene questa sconfitta, perdere il lume della ragione dopo cinque sconfitte non è il nostro obiettivo che invece è quello di raggiungere la salvezza. Questo bagno di umiltà è necessario, mi dispiace per i tifosi che ci hanno raggiunto fino a qua e per coloro i quali ci hanno visto in televisione”.

Alle domande dei giornalisti risponde:”Abbiamo concesso troppe seconde opportunità con i rimbalzi in attacco di Rieti, abbiamo provato tiri aperti con troppi errori e troppe forzature. Dobbiamo riconoscere che gli avversari hanno fatto meglio di noi.

Ho utilizzato Carnovali alla fine del match per rispetto di chi dovrà entrare giovedì, riservandogli delle energie”.

Una considerazione a fine conferenza: “Ho invitato il trio arbitrale a rivedere la ripartita, ho avuto una sensazione di mancanza di equità fermo restando che ribadisco i reatini hanno vinto con grande merito, la personalità degli arbitri in certi momenti è venuta a mancare”.