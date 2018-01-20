Dichiarazioni prima del match dei protagonisti della partita che vedrà protagoniste la Viola Reggio Calabria e la Virtus Roma al Palazzetto dello Sport della capitale. Le due squadre si rispettano e si temono a vincenda. Sarà importante il piano parita dei rispettivi coach.

Viola: le parole di Calvani e Rossato

QUI REGGIO CALABRIA

Marco Calvani (allenatore) – “L’esperienza ci porta a sapere che tutte le partite sono difficili e quello che si è fatto fino alla domenica precedente non conta nulla, bisogna resettare tutto e concentrarsi sul prossimo impegno. Roma ha cambiato allenatore, ha un modo diverso di stare in campo rispetto all’andata, un giocatore nuovo, tante piccole novità. È una partita tosta, poi fuori casa la posta in palio vale sempre doppio e per noi sarebbe importante ottenere un risultato lì”.

Riccardo Rossato (giocatore) – “Siamo riusciti ad ottenere tre vittorie consecutive, secondo me questo è un momento importante per capire che tipo di campionato vogliamo fare. Abbiamo lanciato un buon segnale prima di tutto a noi stessi. Ultimamente abbiamo espresso meglio il nostro potenziale, sta a noi mantenere questo entusiasmo anche nei nostri tifosi”.

Virtus Roma: le parole di Bechi e Landi

QUI VIRTUS ROMA

Luca Bechi (allenatore) – “La Viola ha vinto una bella partita contro Tortona nell’ultimo turno, quindi troveremo una squadra che sta mostrando continui miglioramenti grazie al lavoro di coach Calvani; ha perso per un periodo Chris Roberts, ma di nervi e di voglia ha portato a casa la partita di domenica scorsa. Ha una squadra equilibrata, con un playmaker giovane che gioca molto bene come Caroti e una batteria lunghi di esperienza, dovremo applicarci molto in fase difensiva per vincere. Uno dei loro punti di forza è il talento di Agustin Fabi, un giocatore in grado di produrre sia per sé che per gli altri grazie anche alla sua doppia dimensione che gli consente di giocare sia da esterno che da interno”.

Aristide Landi (giocatore, ala) – “In settimana ci siamo allenati molto bene, soprattutto riguardo alle richieste del coach: abbiamo lavorato sugli aspetti difensivi che abbiamo sbagliato nella sconfitta di Legnano, e in attacco ci siamo concentrati sul muovere molto la palla per coinvolgere maggiormente tutti i giocatori. Reggio Calabria è una squadra con un assetto diverso rispetto a quella incontrata all’andata, forse non avrà Roberts, ma a noi non deve interessare perché ci dobbiamo far trovare pronti a prescindere come fatto nelle precedenti partite casalinghe. Ci interessa solo vincere”.