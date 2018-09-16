Viola Cares, i neroarancio impegnati anche nel sociale

La Viola Reggio Calabria lancia Viola Cares: progetti nelle scuole, inclusione sociale e solidarietà con i giovani atleti e le comunità locali

Sin dal suo insediamento a fine luglio, la società ha espresso la volontà di aprirsi al territorio, non solo reggino ma regionale, partendo dal presupposto che la Viola Reggio Calabria deve intendersi come una Istituzione (prima) e Club Sportivo (dopo).

Come tale, è dovere di tutti i membri del Mondo Viola (Società, Tesserati ed anche Tifosi) rivolgere le loro attenzioni a chi trarrebbe giovamento dalla promozione dei valori positivi legati allo sport.

Scuole, giovani atleti e responsabilità sociale

Al fine di coinvolgere il mondo giovanile e scolastico saranno perciò sviluppati dei progetti all’interno delle scuole e con i giovani atleti delle società di pallacanestro della Calabria. Innovativa sarà anche l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e l’organizzazione di programmi di responsabilità e sostenibilità sociale territoriale che vedranno la Viola Reggio Calabria in qualità di principale soggetto promotore:

1 > promuovere e diffondere i valori educativi e positivi del basket perseguendo finalità di solidarietà nel settore della beneficenza, dell’assistenza e dell’inclusione sociale, dell’istruzione scolastica, della formazione, della didattica innovativa, della lotta allo spreco alimentare, dell’aiuto concreto alle società che lavorano con sportivi diversamente abili, del supporto ai “fans” nero-arancio, della difesa dell’ambiente, della promozione della cultura, dell’arte, della ricerca e dell’innovazione;

2 > sviluppare attività a favore delle comunità locali attraverso la creazione di campagne rivolte al sostegno ed alla crescita dei bambini e dei giovani in situazioni disagiate (motorie, mentali, sociali);

3 > praticare il basket come elemento concreto per promuovere la socialità e facilitare il processo di reinserimento dei minori post detenzione;

4 > creazione di una rete economica di solidarietà in grado di supportare le diverse iniziative sul nostro territorio (e che in questo si dovranno obbligatoriamente realizzare) attraverso gli strumenti delle partnership bancarie e dei programmi di fundraising.

La presentazione del progetto Viola Cares

Il progetto Viola Cares sarà presentato presto in apposita conferenza stampa dal Direttore Marketing e Comunicazione dr. Paolo Frascati, insieme ai Partner Istituzionali che già oggi ha deciso di accompagnarci in questo percorso di responsabilità sociale.

La Viola è di chi la ama