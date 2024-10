Viola, Carnovali: “Contro Matera daremo tutto. Il pubblico sarà fondamentale”

Tommaso Carnovali guarda con ottimismo alla sfida contro Matera, la guardia neroarancio ha così commentato il prossimo impegno ai microfoni di “Tutti i figli di Campanaro” in onda su Radio Touring 104.

“Sicuramente tutti ci ricordiamo la gara d’andata, siamo stati in vantaggio per tanti minuti ma abbiamo sprecato nel finale quanto di buono avevamo fatto prima. Dopo quella gara abbiamo reagito, sono arrivate sette vittorie consecutive e credo ci abbia fatto bene. Matera è una squadra ben attrezzata con giocatori molto pericolosi sia dall’arco che nel reparto interno, sarà sicuramente una partita di alto livello. Inoltre l’aver posticipato la gara alle 20.00 ci permetterà di aver una buona risposta da parte del nostro pubblico che nel finale delle sfide diventa sempre fondamentale”.

Anche la situazione fuori dal campo sembra stia migliorando.

“Spero si sistemi tutto il prima possibile, l’annuncio dello sponsor sarà fondamentale. Voglio ricordare che questa squadra ha preso, ad oggi, una sola mensilità e lo ha fatto grazie ai tifosi ed a persone che hanno contribuito anche al pagamento delle tasse federali. Mi sembra doveroso ringraziare il Dott. Fabio Foti, l’Avv. Giuseppe Lo Presti e tutti quelli che ci hanno sostenuto. Penso che l’11/4 dell’andata sia un miracolo sportivo per come sono andate le cose. Adesso si vede un po’ di luce alla fine del tunnel, aspettiamo delle buone notizie e speriamo di poter disputare un girone di ritorno come una squadra normale. In condizione normali potremo migliorare quanto fatto sino ad ora”.