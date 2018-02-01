Lorenzo Caroti è stato l’ospite settimanale di ViolaA2.0 , format dedicato al mondo neroarancio in onda su RTV. Il playmaker della MetExtra ha commentato così l’ultimo successo della sua Viola:

“Veniamo da una grande vittoria contro la prima in classifica ,è pur vero che a loro mancavano due giocatori importanti ma noi abbiamo fatto lo stesso una gran prova difensiva. Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi, tenere la prima della classe a 53 punti non è da poco. Ora siamo già a lavoro per la gara di Rieti ed è quello il nostro obiettivo”

Le parole di Caroti sul tifo e sull’ambiente

Un momento positivo che ha riscaldato nuovamente l’ambiente

“Rispetto lo scorso anno sembra di vivere in un altro posto. Il tifo si è sentito, ringraziamo tutti quelli che sono venuti, spero che ci siano sempre e al PalaPentimele si vive un’atmosfera diversa e positiva. Abbiamo ripreso quello che abbiamo perso nel girone d’andata. Cinque vittorie in fila fanno piacere ma noi dobbiamo puntare sempre più in alto. Mai accontentarci. Il campionato è lungo ed equilibrato. Se continuiamo a lavorare in questo modo a fine stagione saremo tutti molto soddisfatti. Siamo tutti contenti del lavoro svolto. C’è un bell’ambiente, si lavora bene insieme, il coach è stato bravo a farci remare tutti verso la stessa direzione, e adesso stiamo raccogliendo i frutti

Domenica la trasferta di Rieti

Domenica trasferta molto difficile sul campo di Rieti