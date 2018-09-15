Dopo l’impegno infrasettimanale di Capo d’Orlando la Viola Reggio Calabria è ritornata sul parquet del PalaMazzetto per il quarto impegno precampionato contro la Planet Catanzaro. La compagine giallorossa parteciperà anch’essa alla prossima serie B ma nel girone C.

Mecacci ha ruotato tutti i suoi effettivi, sperimentando anche nuove situazioni di gioco. Le lunghe rotazioni premiano la Viola.

Mecacci ha commentato così il match: “Le prime indicazioni è che siamo stanchi, si è visto specialmente negli ultimi due quarti. Catanzaro che ha iniziato dopo e ha un gruppo più giovane di noi nel terzo periodo è stata più reattiva. Nell’ultimo periodo è venuta fuori la resistenza. Un test meno fisico rispetto a quello di Capo d’Orlando ma sicuramente utile.”

Foto: Ufficio Stampa Viola Reggio Calabria 1966