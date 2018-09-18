La Viola Reggio Calabria comunica che nella giornata di ieri, lunedì 17 settembre, ha avuto termine la campagna abbonamenti 2018-19 “La Viola è di chi la ama“. Eventuale riapertura sarà valutata solo in seguito.

I numeri della campagna abbonamenti 2018-19

La Società in tutte le sue componenti intende ringraziare per il segno di vicinanza, a maggior ragione dopo le note vicende, le 367 persone che hanno ritenuto di volere accordare fiducia al nuovo corso. Di seguito dettaglio (ulteriori specifiche verranno comunicate entro fine ottobre, dopo eventuali ulteriori analisi dei metadati in fase di ricezione da parte di Postoriservato.it, Partner Tecnico che si ringrazia per la professionale collaborazione garantita).

> Apertura/Chiusura: 20/08-17/09 (nr. 13 giorni: lunedì, martedì, mercoledì) > Rinnovi: nr. 313 > Nuovi: nr. 54 > Introiti: € 28.850,00 (€ 78,6 media singolo abbonamento, dati che saranno riportati in bilancio pubblico a fine anno)

> Parterre Centrale: nr. 132 (di cui nr. 41 Famiglia) > Parterre Laterale: nr. 55 (di cui nr. 12 Famiglia) > Tribuna II° Anello: nr. 161 (di cui nr. 30 Famiglia) > CMR: nr. 19

L’AD Coppolino: <<Considerando quanto accaduto fra giugno e luglio, e considerando di avere organizzato la campagna abbonamenti in pochissimi giorni, ritengo di dover esprimere soddisfazione per i risultati registrati, oltre ad un sentimento di ringraziamento non solo per i tifosi, ma per quanti – in primis l’Area Marketing e Comunicazione – si sono adoperati per permettere la migliore organizzazione possibile. Il dato dei 313 rinnovi, superiore rispetto alla stagione passata quando si gareggiava in A2 e non in B, è quello che – insieme alle rilevazioni inerenti la forte propensione al pacchetto famiglia ed all’UN18 ed OV70 – ci indica di essere sulla strada giusta. Cercheremo di conquistare giorno dopo giorno il singolo tifoso, certi che alla fine il lavoro e le competenze specifiche pagheranno. In questa occasione ritengo inoltre opportuno comunicare la scelta della Società di non elargire tessere omaggio, a parte ovviamente quelle dedicate partner commerciali ed alle massime istituzioni. Siamo certi che, a partire dai nostri rappresentanti istituzionali del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riceveremo apprezzamento per questo nuovo modo di concepire la partecipazione. Unico viatico per un virtuoso processo di miglioramento costante che tenda alla condivisione ed alla sostenibilità economica. Obiettivi societari più volte ribaditi, che siamo certi siano e saranno concretamente sposati da tutti i reggini>>.

La Viola è di chi la ama