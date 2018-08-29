Viola Reggio Calabria è lieta di annunciare la partnership biennale raggiunta con IDG, già fornitrice fra l’altro di Crotone Calcio, Orlandina Basket e Pallacanestro Trapani, in qualità di Medical Partner.

La partnership, oltre a prevedere la fornitura del materiale medico essenziale per una società impegnata in un torneo impegnativo qual è la terza serie nazionale di basket, includerà iniziative sociali ed anche commerciali a cura delle aree marketing e comunicazione, dedicate a tutte le Società affiliate FIP della Calabria che saranno sollecitate dalle stesse aree e, in prima battuta, dai dirigenti Sant’Ambrogio e Porto per l’iniziativa dedicata ai giovani calabresi denominata “Welcome to Reggio” (tornei domenicali presso PalaCalafiore, visita nella -si spera- costruenda area ospitality, ingresso dedicato a genitori ed accompagnatori, fan experience a fine gara con gli atleti, foto ricordo, scontistica dedicata presso i Viola Store del Palazzo, altro).

Nell’occasione, si ritiene doveroso ringraziare il medical partner precedente, nella persona di Maurizio Ciano che tanto ha dato alla Viola Reggio Calabria negli anni scorsi, manifestando concreta vicinanza in momenti anche delicati. A Maurizio ed alla Sixtus va il grazie del Mondo Viola. Siete anche voi parte della famiglia neroarancio. La Viola è di chi la ama