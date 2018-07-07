Viola – Condello, c’è un colpo di scena clamoroso?
In casa neroarancio c'è la volontà di chiedere alla Fip una proroga dell'iscrizione per cercare spazio in serie B: la 'pazza idea' di Gaetano Condello
07 Luglio 2018 - 18:38 | di Domenico Suraci
I continui cambiamenti di stati d’animo in casa neroarancio non mancano durante quest’estate. I telefoni squillano come le notifiche dei messaggi. Ci arrivano notizie da Palazzo San Giorgio, Gaetano Condello gestore della Scuola Basket Viola, come un pugile, nonostante i numerosi colpi subiti non desidera andare a tappeto, c’è così una “pazza idea” che speriamo si trasformi in realtà. C’è la volontà, tramite la federazione calabrese, di chiedere alla FIP nazionale, una proroga dell’iscrizione al fine di cercare spazio in serie B.
In attesa dell’esito attendiamo fiduciosi perché ripartire da un campionato nazionale sarebbe da stimolo, attrarrebbe pubblico ed eventuali sponsor, insomma non si dovrebbe “resettare” l’intero movimento cestistico.
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