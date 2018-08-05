Con la nota numero 10, la Viola annuncia la conferma di Agbogan nel roster neroarancio. Allen garantirà anche quest’anno le sue ottime prestazioni

NOTA 10 • AGBOGAN ANCORA IN VIOLA

La Viola Reggio Calabria è felice di poter annunciare la sottoscrizione in data 30 luglio 2018 di contratto con l’atleta italiano Allen Agbogan.

Cresciuto nel florido vivaio della PMS Basketball Moncalieri, Allen ha avuto modo di farsi apprezzare come giovane uomo, prima, e prospetto tecnico di primo livello, dopo. Guardia/play, 21 anni ad ottobre, 183 cm per 78 kg, nell’ultima stagione di A2 ha registrato 8,2 minuti di media.

Dichiarazione dell’Amministratore Unico Coppolino: <<Allen in pochi mesi è riuscito ad incarnare lo spirito Viola, come se fosse nato e cresciuto qui da noi, come Tommaso. Insieme a loro sono certo velocizzeremo il processo di integrazione sociale e sportivo atto a perseguire i diversi obiettivi societari che non sono strettamente legati al parquet. Tengo a ringraziare l’agente di Allen che, nonostante numerose richieste per l’atleta, ci ha permesso di attendere l’evolversi della querelle titolo, potendo continuare a contare su un giovane che siamo certi diventerà uomo ed atleta di primo livello. Speriamo di poter camminare insieme per anni>>. La Viola è di chi la ama. *Foto di Emanuele Praticò