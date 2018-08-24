Viola, Coppolino non molla. Richiesta motivazioni penalizzazione, pensando al Tar
La società neroarancio chiede le motivazioni della decisione sui 34 punti di penalizzazione e valuta il quarto grado di giustizia
24 Agosto 2018 - 11:10 | di Michele Favano
Alla fine Coppolino ha deciso di portare avanti la battaglia inerente la pesante penalizzazione subita dalla Viola che ha portato la squadra neroarancio alla retrocessione in serie B, questo il comunicato: “Viola Reggio Calabria S.S.D. a R. L., dopo consulto con pool di legali, per mezzo del suo Amministratore Unico dr. Aurelio Coppolino, informa di avere presentato nella giornata odierna richiesta motivazioni decisione assunta in data 25/6/2018 dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport in relazione al Ricorso n. 34-2018 presentato dalla Viola Reggio Calabria.
Tale richiesta si ritiene doverosa al fine di potere valutare opportunità o meno di poter adire al quarto ed ultimo grado di giustizia (TAR Lazio) in merito alla commutazione di nr. 34 punti di penalizzazione nella stagione sportiva 2017-18 che ha decretato la retrocessione dal campionato di A2 al campionato di Serie B nella stagione sportiva corrente 2018-19″.
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