Queste le parole del coach neroarancio al termine del match: “A noi tutti fa piacere giocare davanti a tante persone in una semplice amichevole, quest’anno tutti abbiamo il compito di dare credibilità ed entusiasmo ad una piazza del genere. E’ uno stimolo per rimettersi a lavorare da Lunedì”. Mecacci non si esalta per il positivo punteggio, ma tiene i piedi ben saldi per terra: “Come non faceva testo la gara di Mercoledì , non fa testo quella di oggi.Loro erano privi di Balic, e un pubblico competente come quello reggino sa che è presto per dare giudizi. La mia impressione da campo era che il lavoro fisico stia funzionando. Abbiamo avuto protagonisti differenti, ho fatto alcuni esperimenti. Sono già curioso di vedere come ci comporteremo contro Capo d’Orlando in settimana”

Dalla NOTA 52 della VIOLA REGGIO CALABRIA