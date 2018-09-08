L’attesa è finita, parola al campo. Si inizia a fare sul serio, contro una compagine del campionato nazionale di serie B. Si gioca al PalaMazzetto. La Costa d’Orlando allenata da un reggino doc, Peppe Condello, ha perso in terra sicula. Il match che ci attende è tra due roster in fase di preparazione, non per questo faranno alcuno sconto.

Primo quarto: la Viola vola sul 25 a 11

PRIMO QUARTO. Fase di studio tra le due squadre con qualche tentatvio di tiro da entrambe le parti. Primi tre punti neroarancio, due tiri liberi messi a segno per Costa D’Orlando. Fall in sottomano su assist di Alessandri. Fowler accorcia le distanze portandosi sul 7 a 5. Nobile fa solo un tiro libero. L’intensità della Viola Reggio Calabria è buona, Fall sembra dominare sotto canestro guadagnando l’ennesimo fallo e segnando entrambi i tiri liberi. Paesano da sotto porta sul 12 a 7. Autorevole stoppata di Fall. Nobile da sotto porta su 14 a 7 la Viola Reggio Calabria. Alessandri dopo uno strepitoso recupero di Agbogan segna e porta sul 16 a 7 i suoi. Segna anche il tiro libero.

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Paesano in allontanamento. Carnovali esalta il pubblico con una tripla fulminante. Vitale un’altra tripla. Il primo quarto si chiude sul 25 a 11.

SECONDO QUARTO. La Costa d’Orlando entra con uno spirito diverso, a De Angelis risponde Vitale. Di Coste troppo solo castiga la Viola, schiacciando. Alessandri ritrova lo spazio giusto e riporta sotto i suoi. 4 a 5 per gli ospiti. Mastroianni fa il sesto punto. Paesano segna con un buon arresto e tiro. risponde Ferrarotto da tre: Il parquet è incandescente, Agbogan risponde da sotto. Ottimo gioco Viola che si porta sul 15 a 13.Paesano ne realizza un altro. Fall realizza l’impossibile e si prende un fallo. Paesano allo scadere chiude sul 22 a 14.

Terzo e ultimo quarto: finisce 89 a 49

TERZO QUARTO. A Bartolozzi risponde Nobile, tripla di De Angelis, Nobile segna e prende un tiro libero, Agbogan da tre, piacevole inizio di gioco. Nobile realizza uno dei due tiri liberi. Ottimo Bartolozzi sotto canestro, realizza. Alessandri fa un altro canestro. Costa D’Orlando si porta sotto esprimendo buon gioco, la Viola evidenzia qualche sintomo di stanchezza. Ritorna la buona difesa neroarancio, ma il momento dura poco. Grgurovic segna il 17 a 14. Mastroianni allo scadere da tre porta sul 20 a 14 i neroarancio.

ULTIMO QUARTO. Mastroianni da tre, ottima penetrazione di Carnovali, 5 a 0 per la Viola. Un’altra tripla di Mastroianni, la Viola convince, un altro canestro di Mastroianni porta sul 10 a 0 i suoi. Bolletta ne realizza due ai tiri liberi. Risponde Carnovali. Marinello fa una tripla. Vitale segna da 3, risponde Fowler. 15 a 8 il risultato. Paeasano segna, risponde Marinello. 17 a 10 il risultato parziale a meno di 3 minuti dal termine. Alessandri rientra e segna immediatamente da tre. L’ultimo parziale è di 22 a 10.

Il risultato finale è 89 a 49.

*Foto di Tonino Quattrone

VIOLA REGGIO CALABRIA – COSTA D’ORLANDO : 89 – 49 ( 25-11;22-14 ; 20-14, 22-10 )

Viola Reggio Calabria : Alessandri 13, Grgurovic 3 , Fall 8 , Fallucca 3 , Agbogan 8 , Carnovali 7 , Mastroianni 13, Paesano 18, Nobile 7, Vitale 9, Ciccarello .Coach : Mecacci ; Ass.Coach: Trimboli , Motta

Irritec Costa d’Orlando: Marinello 8, Balic , Spasojevic 1, Di Coste 6 ,Bolletta 6, Fowler 6, Bartolozzi 14 , De Angelis 8 , Ferrarotto 3 , Triassi n.e.

Coach: Condello ; Ass. Vittorio , Sant’Ambrogio

Arbitri: Viglianisi , Mafrici