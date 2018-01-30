di Matteo Occhiuto – È una Viola che, adesso, fa davvero sognare. Il quinto successo consecutivo, ottenuto in un PalaCalafiore d’altra categoria, ha lanciato ancor di più le ambizioni della compagine guidata da Marco Calvani. Dopo un girone d’andata un pò altalenante, il coach romano ha finalmente trovato la perfetta quadratura del cerchio che potrebbe spedire in orbita Fabi e compagni.

L’attuale certezza, comunque, è che la squadra reggina risulti essere la migliore del momento nel panorama cestistico italiano. E no, non stiamo affatto esagerando. Andando ad analizzare, infatti, i dati relativi al campionato di Serie A e Serie A2 – sia girone Est che Ovest – risulta che nessuno, nell’anno solare appena cominciato, abbia fatto meglio dei neroarancio.

Solo Treviso (A2 Est), al pari della MexExtra, ha ottenuto cinque successi nelle prime cinque uscite del 2018. In A, invece, guida questa speciale classifica il quartetto di squadre composto da Cremona, Brindisi, Venezia e Virtus Bologna che, però, si fermano a quota 8 punti sui 10 disponibili. Con un record di 4 vittorie ed 1 ko identico a quello di Biella, nel raggruppamento Ovest di A2, che comunque costringe i piemontesi a guardare dal basso l’implacabile Viola di questo primo mese dell’anno.

Foto di Maurizio Polimeni