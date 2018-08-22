Con Aurelio Coppolino alla guida la società ha ricostruito dirigenza e staff: il raduno segna il via alla nuova stagione in serie B con coach Mecacci

Una estate caldissima, prima la paura di perdere tutto, le polemiche, poi lo scetticismo verso chi arrivava dall’altra parte dello Stretto per impossessarsi del “mito”. Uno scetticismo via via scemato dalla fattibilità ed il gran lavoro, quello portato avanti da Aurelio Coppolino, assoluto personaggio, profondo conoscitore delle dinamiche legate alla comunicazione ma anche abile, capace ed instancabile manager.

Ha fatto presa sulla gente, ne ha conquistata tantissima, raccogliendo parecchi consensi e destando molta curiosità. In pochissime settimane ha ricostruito una società nella sua interezza, dal punto di vista dirigenziale e tecnico, messo mano al PalaCalafiore, in attesa di un bando che gli possa consentire di gestire anche il Pianeta Viola. Gli step successivi sono rappresentati dai risultati da conquistare sul campo e recuperare l’entusiasmo smarrito dopo le tristi vicende estive.

Oggi la Viola di Coppolino dà il via ufficiale alla nuova stagione con il raduno programmato questo pomeriggio alle 18, in preparazione al prossimo campionato di serie B. Staff tecnico composto dal coach Matteo Mecacci e dai due assistenti Trimboli e Motta ed un roster di livello che vede i seguenti convocati: Alessandri, Grgurovic, Fall, Fallucca, Agbogan, Carnovali, Mastroianni, Paesano, Nobile, Vitale e Pandolfi.