NOTA 24 • AREA MEDICA VIOLA

Le aree della Viola Reggio Calabria 2018-19 sono cinque: Istituzionale, Tecnica, Medica, Marketing e Comunicazione.

Dopo avere presentato 8/10 del roster (Agbogan, Alessandri, Carnovali, Fall, Fallucca, Mastroianni, Paesano e Vitale) e lo staff tecnico (Mecacci, Trimboli e Motta, nome preparatore a breve), iniziamo a presentare le diverse aree societarie che, mediante briefing settimanali, condivideranno obiettivi, strategie e strumenti del nuovo corso.

Capo Area Medica: dr. Calafiore Giovanni • Nato a Reggio Calabria nel 1945, è Medico Specialista in Medicina dello Sport e Dirigente Medico della Clinica Convenzionata Villa Aurora. Alla Viola Reggio Calabria, ininterrottamente dalla stagione sportiva 1977-28. 41 anni di fila. Complimenti Doc, onorati! Massoterapista: prof. Giuseppe D’Agostino • Nato a Reggio Calabria nel 1976, è Massoterapista oltre ad essere insegnante di educazione in quanto laureato in Scienze Motorie. Alla Viola da oramai sei stagioni, a partire dal 2012-13. La Viola è di chi la ama.