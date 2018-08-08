NOTA 17 • ALESSANDRI IN CABINA DI REGIA

Filippo Alessandri, anno ’89, proveniente da Palestrina (Serie B 2017-18, con 27,5″ di utilizzo di media in 39 gare fra regular season, playoff e Coppa Italia con 7,6 pt. da 2 di media) è il nuovo play della Viola Reggio Calabria.

Palestrina (B), Jesi (A2), Falconara (B), Montegranaro (B), Casalpusterlengo (A2), Treviglio (B), Virtus Siena (B), Orlandina (DNA) e Ferentino (DNA) alcune delle squadre in cui ha giocato.

Dichiarazioni dell’AD Coppolino: <<Dopo avere ricevuto comunicazione circa infortunio occorso a Giulio Casale, a cui la Viola rinnova in bocca al lupo, in sinergia con Coach Mecacci abbiamo puntato con decisione su Filippo in quanto profilo capace di garantire alto tasso in termini di esperienza e leadership. Insieme agli altri senior, sarà guida sicura di un roster nuovo per dieci decimi che dovrà rapidamente trovare l’alchimia di squadra giusta. Avranno dalla loro un pubblico, quello del mondo Viola, unico nell’intero panorama cestistico italiano per attaccamento a valori profondi, radicati nel territorio – quello dell’intera Calabria – sin dai primi anni ’50>>. La Viola è di chi la ama.