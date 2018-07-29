Viola, fumata nera con coach Lardo
La trattativa tra la Viola Reggio Calabria e il coach Lino Lardo si è chiusa senza accordo: restano quattro le alternative per la panchina
29 Luglio 2018 - 22:35 | di Teo Occhiuto
di Matteo Occhiuto – Niente da fare. Nonostante si sia paventata una possibilità più che concreta, alla fine il sogno di rivedere Lino Lardo in riva allo Stretto resterà tale. La trattativa fra il coach 59enne e la Viola Reggio Calabria s’è conclusa negativamente, con le parti incapaci di giungere ad un accordo.
Come vi avevamo raccontato nel pomeriggio, restano 4 le alternative nella mente di Coppolino, con il neo patron neroarancio voglioso di definire entro la mattinata di domani – quando vi sarà l’incontro con il sindaco Falcomatà – colui che succederà a Marco Calvani nella conduzione del sodalizio reggino.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie