La Viola rilancia il post del campione argentino sul suo passato neroarancio e annuncia l'avvio della campagna abbonamenti e partnership

La Viola Reggio Calabria evidenzia il post del campione argentino che ha dato lustro alla storia neroarancio.

IL SOGNO È UN AMBIZIONE A CUI SI METTE UNA DATA

Nella notte Manu Ginobili ha pubblicato sul suo profilo social un pensiero in merito al suo passato, presente e futuro.

Ciò ci emoziona perché Manu ha fatto (fa e farà!) parte della nostra storia, come noi della sua.

Oggi inizia ufficialmente la campagna abbonamenti (start prelazione h. 11.30 c/o Pianeta, info in calce) e la campagna partnership, strumenti essenziali per una crescita aziendale (prima) e sportiva (poi) in grado di sostenerci in un percorso costante di sviluppo.

Oggi è lunedì 20 agosto 2018. Oggi inizia una nuova sfida, tutta da vivere.

La Viola è di chi la ama

#tuttialpalazzo

info abbonamenti: http://tiny.cc/lyb6wy