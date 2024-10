Viola, un altro acquisto: ingaggiato il giovane Besozzi

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura in maglia Viola"

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Alberto Besozzi. Guardia/ala, classe 02′, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club neroarancio fino al 30/06/2022.

Il mercato “Under” della Pallacanestro Viola continua con Alberto Besozzi. Prodotto della Pallacanestro Reggiana, dove per quattro stagioni ha fatto parte del settore giovanile, è poi approdato durante la scorsa stagione in Serie B con la canotta del Bologna Basket 2016.

Guardia/ala di 195 cm per 86 kg, Alberto è un giocatore atletico molto insidioso in difesa, ma pronto a sorprendere anche in attacco grazie al suo talento offensivo.

Alberto Besozzi: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura in maglia Viola. Nella mia prima esperienza fuori porta cercherò di mettere tutto me stesso a disposizione dei miei nuovi compagni e di coach Bolignano. Un saluto a tutti i tifosi, a presto!”