L’imprenditoria della città sta rispondendo all’appello del Sindaco. Sono diverse, infatti, le imprese che hanno aderito al progetto della Viola Basket ed hanno consentito di raccogliere una somma che dovrebbe essere sufficiente a superare tranquillamente le prime imminenti scadenze previste nei prossimi giorni (il pagamento delle tasse federali ed una parte della fidejussione).

Una tappa fondamentale per il prosieguo del futuro neroarancio sarà quella di domani, in cui arriverà la pubblicazione di un primo elenco dei sottoscrittori, che si aggiungono alla raccolta fondi promossa dai tifosi che invece sarà destinata al pagamento degli stipendi dei giocatori e dello staff tecnico. La Reggio sportiva ha dimostrato di saper gettare il cuore l’ostacolo nelle situazioni di difficoltà. La città ha risposto presente all’appello del sindaco così che il sogno Viola possa continuare.