Viola, la prossima avversaria è Battipaglia
Due sconfitte ma una squadra 'arrabbiata': la Treofan Battipaglia aspetta la Viola domenica 21 ottobre al PalaZauli, tra roster giovane e fiducia del coach
19 Ottobre 2018 - 08:29 | di Domenico Suraci
Due partite ed altrettante sconfitte nel campionato disputato dalla Treofan Battipaglia, fanno pensare ad una squadra in difficoltà, ma non è così, i campani sono più “arrabbiati” che mai anche in virtù dell’ultimo match perso di poco contro Palermo.
Il roster della Treofan Battipaglia
Nel roster, confermato ufficialmente il solo senior Murolo, i volti nuovi sono finora la guardia Gambarota, la guardia – ala Martino e il pivot Locci, ai quali si aggiungono i tanti ragazzi del vivaio.
Non meritava la sconfitta la Treofan Battipaglia, un’eccellente prestazione dei ragazzi di coach Daniele Serrelli, Battipaglia dopo un inizio di gara difficile è riuscita a reagire, dove Palermo l’ha fatta da padrone soprattutto con le triple. Poi in campo solo Battipaglia ed è mancato solo istinto omicida un secondo e terzo quarto dominato letteralmente dalla squadra di casa, poi nel quarto decisivo il black-out la Treofan segna solo tre punti con un libero e un canestro da due di Murolo a canestro dopo ben 6″ di gioco, ha permesso ai siciliani di portar via i due punti dallo Zauli.
Le parole del coach dopo la sconfitta con Palermo
Dalle dichiarazioni del coach della prossima squadra avversaria apprendiamo: “Un vero peccato. La vittoria era a portata di mano: eravamo in ritmo, avevamo fiducia, avevamo un bel vantaggio e poi … sì, davvero un peccato. Le cose migliori le abbiamo fatte nel secondo e nel terzo quarto, quando in difesa abbiamo strette le maglie e in attacco abbiamo eseguiti bene i nostri giochi. Insomma, abbiamo avuto voglia di giocare insieme e tutto ciò ci ha portati ad avere un bel vantaggio e a realizzare un buon numero di punti considerando le nostre possibilità attuali e qualche assenza importante. Nell’ultimo quarto, invece, loro sono diventati molto più intensi in difesa mentre noi abbiamo eseguito meno i nostri giochi e questo ci ha portati a non costruire praticamente mai soluzioni pulite. Dobbiamo, però, ripartire … e dobbiamo farlo dai primi 25-26 minuti di oggi nei quali abbiamo fatto bene e dalla consapevolezza che se giochiamo insieme possiamo fare cose importanti … ed anche, ovviamente, analizzando e riflettendo sulle ragioni che ci hanno fatto perdere un vantaggio così cospicuo”.
Tutto ciò fa capire, aggiungiamo noi, che i campani sono alla ricerca di equilibri e continuità in vista del prosieguo del campionato, una ragione in più per non sottovalutare l’avversario che affronterà domenica 21 ottobre alle ore 18, in trasferta al “PalaZauli”.
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