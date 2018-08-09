Viola, l’ala forte Mastroianni al servizio di Mecacci
La Viola Reggio Calabria ha ingaggiato l'ala forte Mattia Mastroianni, classe 1994 di 203 cm: contratto annuale dopo l'esperienza a Napoli in A2
09 Agosto 2018 - 08:01 | di Domenico Suraci
Ecco la nota che annuncia un altro colpo della Viola Basket.
NOTA 19 • MASTROIANNI ALLA VIOLA
Mattia Mastroianni, anno ’94 di 203 cm, è l’Ala Forte della Viola Reggio Calabria con contratto annuale.
Napoletano verace, Mattia ha esordito a Chieti (DNA) nel 2012-13, poi Castelfiorentino (DNB), Martina Franca (B), Falconara (B), Napoli (B 2016-17) e Napoli (A2 2017-18 con 29,4′ di utilizzo medio in 25 gare fra regular e post season).
L’AD Coppolino:<<Mattia è un atleta di sicuro affidamento, che a Napoli è riuscito ad affermarsi sia in B che in A2 diventando perno dopo un percorso di crescita netto e costante. Siamo certi che alla Viola innalzerà il suo ed il nostro livello tecnico-tattico>>. La Viola è di chi la ama.
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