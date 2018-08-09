Ecco la nota che annuncia un altro colpo della Viola Basket.

NOTA 19 • MASTROIANNI ALLA VIOLA

Mattia Mastroianni, anno ’94 di 203 cm, è l’Ala Forte della Viola Reggio Calabria con contratto annuale.

Napoletano verace, Mattia ha esordito a Chieti (DNA) nel 2012-13, poi Castelfiorentino (DNB), Martina Franca (B), Falconara (B), Napoli (B 2016-17) e Napoli (A2 2017-18 con 29,4′ di utilizzo medio in 25 gare fra regular e post season).

L’AD Coppolino:<<Mattia è un atleta di sicuro affidamento, che a Napoli è riuscito ad affermarsi sia in B che in A2 diventando perno dopo un percorso di crescita netto e costante. Siamo certi che alla Viola innalzerà il suo ed il nostro livello tecnico-tattico>>. La Viola è di chi la ama.