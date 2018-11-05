CityNow Sport ha interpellato il dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, in merito al tribolato momento neroarancio. In città si parla di un suo possibile ingresso all’interno dell’organigramma della Viola Basket Reggio Calabria con la carica di Amministratore Unico.

Conosciuto per le sue attività che porta avanti con dedizione, ha avuto modo di accogliere, nella veste di medico, l’attuale coach Matteo Mecacci all’interno dell’Istituto Clinico “R. De Blasi”. Dal confronto costruttivo e propositivo tra il coach neroarancio ed il dottor Lamberti Castronuovo che in passato è stato dirigente della storica società reggina di pallacanestro, supportandola anche economicamente, insieme ad altri soci, è nata l’idea di riferire al primo cittadino di Reggio Calabria la situazione a dir poco complicata.

La proposta al Sindaco Giuseppe Falcomatà, da parte del medico reggino, impegnato attualmente in numerose ed importanti battaglie nella sanità. “Darei il mio supporto di competenze e conoscenze convocando ad esempio immediatamente le realtà imprenditoriali reggine in modo da ragionare insieme – ha spiegato il dr. Lamberti Castronuovo – possibili soluzioni per salvare questa squadra che è molto di più di una realtà sportiva, i colori neroarancio, infatti, caratterizzano Reggio Calabria, ciò comunque non implica assolutamente il mio inserimento in organigramma, il mio carico di lavoro attuale non me lo permetterebbe.

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