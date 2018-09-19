La Viola batte Basketball Lamezia 78-53 al PalaMazzetto: coach Mecacci parla delle assenze di Allen e Fall e di un atteggiamento da rivedere

Nuovo successo per la Viola Reggio Calabria che supera la Basketball Lamezia nel derby precampionato disputatosi al PalaMazzetto. Un buon test che conferma la crescita del quintetto reggino nonostante la dura e lunga preparazione alla quale è sottoposta. Dopo un primo periodo di marca ospite, la Viola fa suoi i tre quarti successivi (come sempre riazzerati al termine di ogni frazione), per un tabellino finale che recita 78-53.

Il coach Mecacci post match ha dichiarato: “Mi piacerebbe avere la squadra al completo, ci mancava Allen, nella scorsa settimana ci è mancato Fall e questo ci rallenta un pò. Quella di è una partita che ci lascia tante indicazioni da rivedere bene già , così si capirà che l’atteggiamento del primo quarto non può essere quello successivo”.