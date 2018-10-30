Nella sala riunioni del Pianeta Viola durante l’attesa conferenza stampa di Aurelio Coppolino ha dichiarato: “Ho incontrato i vertici della amministrazioni comunali appena arrivato a Reggio Calabria ad oggi il progetto è a forte rischio”.

Marketing in stand by e debiti pregressi

“E’ tutto in stand by, l’area marketing ha prodotto molto, sono numerose le aziende che hanno aderito ma la Viola ha subito di tutto per un totale di un 1.700.000 euro da non attribuire alla nuova gestione.

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“Il 22 ottobre ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, fermo restando che ho contattato Gaetano Condello per risolvere problemi in termine sportivo e la vecchia società per capire quali soluzioni trovare.

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“Il budget della stagione è 650.000 euro, ma a partire dal 19 di settembre ho dovuto fare tutt’altro con conseguenze disastrose sui conti correnti per lavorare. Gli oltre un milione e settecento mila euro sono al di fuori di ciò che ci siamo prefissati”.

La domanda: si rischia il fallimento

La domanda che si pone Aurelio Coppolino è la seguente: “Si rischia il fallimento, non mi aspettavo che l’amministrazione non mi enunciasse i debiti pregressi. Hanno aspettato Aurelio Coppolino per intervenire?

” Ed inoltre, se avessi saputo nel momento in cui ho preso in gestione la società che c’era questo debito ci avrei riflettuto. E’ avvenuto tutto successivamente, per questo ho presentato il mio esposto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

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Tenterò fino all’ultimo secondo la possibilità di salvare una società che da punto di vista sportivo, a tal proposito ringrazio tutti i tesserati della Viola Reggio Calabria, proverò ma sarà davvero difficile a tali condizioni.

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