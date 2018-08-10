La Viola ha firmato un contratto annuale con Donato Vitale, play/guardia classe '98 reduce dall'A2 con Ravenna: è il secondo under dopo Allen Agbogan

NOTA 22 • UNA VIOLA…VITALE

Donato Vitale, play/guardia classe ’98, è il secondo under dopo Allen Agbogan. Firmato contratto annuale.

La sua prima esperienza di livello risale alla stagione 2015-16 dove, nella Serie B con la Stella Azzurra, ha messo a referto 21,3′ di utilizzo medio in 25 gare di regular season con 5,4 pt. Nella stagione appena conclusa ha militato in A2 con l’OraSì Ravenna: 7,4′ di utilizzo medio in 23 gare fra regular season e Coppa Italia. Da ricordare l’impresa della sua ex squadra al Paladozza contro la Fortitudo: da -28 a +6 in 14’, con 37 punti segnati nell’ultimo quarto con una miccia innescata proprio dall’energia di Vitale.

L’AD Coppolino: <<Il nostro roster ha un’età media bassa (24,5, ndr) rispetto ai competitor e Donato coi suoi vent’anni è il nostro atleta dall’età anagrafica più bassa. Le gare però raccontano di un profilo tosto, che butta sul parquet sino all’ultima goccia di sudore. Guidato dall’intero staff tecnico e dai senior, insieme ad Allen, siamo certi che saprà confermarsi garantendo il giusto apporto di fosforo in un ruolo nevralgico del progetto tecnico di Coach Mecacci>>. La Viola è di chi la ama.