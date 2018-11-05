Coach Mecacci si è presentato dopo un’importante vittoria, con un particolare stato d’animo dovuto al difficile momento societario: “Non era facile, noi veniamo da un turno infrasettimanale, giocare tre partite non è la migliore situazione. Il nostro roster lungo ha permesso le rotazioni necessarie per vincere. Ringrazio il coach di Catania per le espressioni utilizzate nei confronti del nostro gioco. Siamo riusciti a limitare la loro potenza offensiva, in primis Gottini con il quale i siculi hanno fatto molto bene a Matera. Non è facile trovare le parole per motivare i giocatori vista l’attuale situazione. I ragazzi hanno dimostrato la dedizione al lavoro, l’attaccamento ai colori per la città e per i tifosi. Abbiamo fiducia nei confronti dell’amministrazione. Ci faceva piacere giocare oggi a tutta con questa determinazione sperando che proprio non sia l’ultima.

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